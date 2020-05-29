Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,83 1,67 9,58 Gübre Fabrikaları 22,24 21,42 3,83 Mavi Giyim 44,94 43,30 3,79 Brisa 11,25 10,90 3,21 Vestel 14,19 13,79 2,90 T.S.K.B. 1,08 1,05 2,86 Borusan Mannesmann 10,53 10,27 2,53 Tat Gıda 9,18 8,98 2,23 Gözde Girişim 4,05 3,98 1,76 Ege Endüstri 562,40 553,20 1,66 Torunlar GMYO 2,57 2,53 1,58 Tekfen Holding 14,24 14,02 1,57 Net Holding 2,28 2,25 1,33 Aksa Enerji 4,58 4,52 1,33 Doğuş Otomotiv 10,47 10,34 1,26 İş Yatırım Menkul Değerler 5,88 5,81 1,20 Garanti Bankası 7,87 7,78 1,16 Alarko Holding 5,12 5,07 0,99 İş Finansal Kiralama 3,92 3,89 0,77 Albaraka Türk 1,36 1,35 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)