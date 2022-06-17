Gürbulak'ta 3 makak maymununa el koyuldu; 3 kişiye para cezası - Son Dakika
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Gürbulak'ta 3 makak maymununa el koyuldu; 3 kişiye para cezası

17.06.2022 17:50
Gürbulak'ta 3 makak maymununa el koyuldu; 3 kişiye para cezası

Gürbulak'ta 3 makak maymununa el koyuldu; 3 kişiye para cezasıİRAN'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen, sahiplenilmesi ve ticareti yasak 3 makak maymununa el koyuldu, yabancı uyruklu 3 şüpheliye ise toplam 35 bin 514 TL cezai işlem uygulandı.

Gürbulak'ta 3 makak maymununa el koyuldu; 3 kişiye para cezası

İRAN'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen, sahiplenilmesi ve ticareti yasak 3 makak maymununa el koyuldu, yabancı uyruklu 3 şüpheliye ise toplam 35 bin 514 TL cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla 3 makak maymunu sokmak isteyen yabancı uyruklu 3 kişi, gümrük muhafaza memurları tarafından yakalandı. DKMP Ağrı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 makak maymununu sınır kapısında teslim aldı. 3 şüpheliye, uluslararası sözleşmeler gereği 'ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanları satmak, satın almak, nakletmek, ithalat ve ihracatını yapmak' hükmüne muhalefet gerekçesiyle toplam 35 bin 514 TL cezai işlem uygulandı. Veteriner kontrolleri yapılan makak maymunları, Malatya Belediyesi Orduzu Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Gürbulak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürbulak'ta 3 makak maymununa el koyuldu; 3 kişiye para cezası - Son Dakika

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