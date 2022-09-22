Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den AB'ye adaylık açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den AB'ye adaylık açıklaması Açıklaması

22.09.2022 23:28
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den AB'ye adaylık açıklaması Açıklaması

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılma fırsatının güçlü bir motivasyon olduğunu belirterek, "Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılma fırsatının güçlü bir motivasyon olduğunu belirterek, "Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor." dedi.

New York'ta BM 77. Genel Kurul hitabında, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Garibaşvili, Rusya-Ukrayna savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya önemli insanı yardımlarında bulunduklarını anlattı.

"Gürcistan, Ukrayna'nın yanında yer alıyor." diyen Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasına tepki gösterdi.

Garibaşvili, "Savaş hala devam ediyor, ülkemden çok uzakta da değil. Rusya'nın Ukrayna'daki geniş çaplı savaşı, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini, ayrıca BM Sözleşmesini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini baltalıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada demokrasiyi destekleyen tüm ülkelerin şiddete karşı birleşmesini isteyen Garibaşvili, şunları kaydetti:

"2008'de Rusya ülkeme saldırdı ve bu da topraklarımızın yüzde 20'sinin mevcut işgaline neden oldu. O zaman uluslararası toplum bu saldırganlığı kabul etti, ancak özgürlük ve barışın zaferini sağlamak için dünya demokrasilerinin birlikte çalışması gerektiğini öğrendik."

İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın bir AB üye ülkesi olabilmesi için entegrasyon sürecinin sürdüğünü belirterek "Gürcistan AB'ye aday ülke statüsünü hak ediyor." dedi.

AB'ye katılma fırsatının ülkesi ve halkı için güçlü bir motivasyon olduğunu vurgulayan Garibaşvili, hükümet olarak etkili reformları uygulamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Ülkesinin küresel barışın sürdürülmesi ve güçlenmesine önemli katkılar sağladığını ve gelecekte de bunu yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Garibaşvili, "Gürcistan, NATO'yu destekleyerek ve AB misyonlarına sürekli yardım sağlayarak ortak güvenliğin savunmasına katılmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor." diye konuştu.

Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'ın iki sınır komşusu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gelişmelere de değinerek Güney Kafkasya için barışın önemini vurguladı.

İki sınır komşusu ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede gerekli barış ve istikrarın tesisi için Gürcistan olarak diyalog merkezi olarak görülmeye hazır olduklarını aktaran Garibaşvili, bu yönde daha önce de başarılı örneklere imza attıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den AB'ye adaylık açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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