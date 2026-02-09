Güreşte Hedef Olimpiyatlar - Son Dakika
Güreşte Hedef Olimpiyatlar

09.02.2026 11:15
A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlık için Kastamonu'da kamp yapıyor.

Serbest Güreş A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın nihai hedefi olimpiyatlar.

Serbest Güreş A Milli Takım ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, mart ve nisan ayında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına hazırlıklarını Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce güreşi bıraktığını söyledi.

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile istişare ederek, teknik direktörlük görevine getirildiğini belirten Demirtaş, "Serbest Güreş A Milli Takımı ve 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı birlikte kamp yapıyor. Genç takımımızın mart ayında, A milli takımımızın ise nisan ayında Avrupa şampiyonası var. İlk hedefimiz mart ayı. 23 yaş altı takımımızın şampiyona kadrosunu büyük oranda belirledik. Onların şampiyonası bittikten sonra büyüklerin Avrupa şampiyonası kadrosunu belirleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Şampiyonaya kadar 23 yaş altında üç, büyüklerde de dört kampımız daha olacak"

Demirtaş, 23 Yaş Altı Güreş Milli Takımı'nın güreşin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Genç takımımızdan büyükler takımına giren sporcularımız da var. Onlar 23 yaş altı şampiyonada yarıştıktan sonra büyükler takımına seçilirse orada da güreşecek. Büyüklerde bizi temsil edecek olimpiyatlara katılacak birçok sporcu şu an 23 yaş altı takımımızda yer alıyor. O yüzden bu takım bizim için önemli. Bizi büyüklerde daha ileriye taşıyacak. Olimpiyatta bize madalya, kota alacak sporcuların birçoğu şu anda 23 yaş altı takımda. O yüzde şu an kampımızda 23 yaş altına ağırlık veriyoruz. Şampiyonaya kadar 23 yaş altında üç, büyüklerde de 4 kampımız daha olacak. Bu kamplarda ağırlık, teknik ve taktik antrenmanları olacak. O şekilde Avrupa şampiyonalarına hazırlanacağız."

Hedeflerinin olimpiyatlar olduğunun altını çizen Demirtaş, "Hedeflerimiz bizim olimpiyata yönelik. Olimpiyata 3 sene gibi bir zaman var. Bu işin nirvanası olimpiyatlar. Olimpiyatlara katılmak ayrıcalıktır. Madalya almak olağanüstü bir ayrıcalıktır. Biz öncelikle 6 sporcu ile olimpiyatlara gidip orada madalyalar almayı hedefliyoruz. Ona yönelik uzun vadeli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

"Zor bir süreç ama bizim hedefimiz olimpiyat"

Teknik direktör Soner Demirtaş, hedeflerinin her zaman olimpiyat olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tabii ki burada Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Buralar bizim için bir basamak olacak. Avrupa şampiyonasında, dünya şampiyonasında yarışan sporcuların büyük çoğunluğu olimpiyatlara gidecek. Bu şampiyonalarda kendilerini görecekler, rakiplerini görecekler. Neyin eksik, neyin fazla olduğunu görecekler. O sporcuları yenip yenemeyeceklerine bakacaklar. Kendilerini test edecekler. Zor bir süreç ama bizim hedefimiz olimpiyat."

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Kastamonu, Antrenman, Spor, Son Dakika

