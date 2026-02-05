Guterres: Hukukun Gücü Önemli - Son Dakika
Guterres: Hukukun Gücü Önemli

05.02.2026 19:23
BM Genel Sekreteri Guterres, güç ile hukukun yer değiştirmesinin istikrarsızlaştırıcı etkilerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gücün, hukukun gücünün yerini aldığında ortaya çıkan sonuçların son derece istikrarsızlaştırıcı olacağını belirtti.

İtalya'da yarın başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı törenlerine katılması beklenen BM Genel Sekreteri, La Repubblica gazetesine bir demeç verdi.

Guterres, olimpiyat oyunlarının, barışa, hukuka saygı ve uluslararası işbirliği açısından mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, barışın korunabileceği ve istikrarlı bir dünya isteniyorsa ortak değerlerin üstün geldiği, işbirliğine dayalı çok kutupluluğun desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Güç, hukukun gücünün yerini aldığında sonuçlar son derece istikrarsızlaştırıcı olur. Cezasızlık; çatışmaları artırıyor, güvensizliği derinleştiriyor, bozucu unsurların gerilimlerden yararlanmasına ve sorumsuzca hareket etmesine olanak tanıyor." dedi.

Guterres, güçlü devletlerin, uluslararası hukuka bağlı kalmaktan ziyade nüfuza öncelik verdiğinde, kurallara dayalı sistemin güvenilirliğini zayıflattığını ve bunun da normların göz ardı edilebileceğine dair tehlikeli bir mesaj verilmesine ve ülkeler arasında güvenin zedelenmesine neden olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun BM'nin yerini alabileceğini söylediği hatırlatılan Guterres, "Güvenlik Konseyi, Gazze konusunda 2803 sayılı kararı kabul etti. Bu karar, Barış Kurulu'nun görevleri de dahil olmak üzere bir dizi rol ve sorumluluk tanımlıyor ve tam olarak uygulanması şarttır. Tüm tarafları buna saygı göstermeye teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin devam etmesi ve ikinci aşamaya kararlı bir şekilde geçilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, "Bu, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesi, silahlı grupların dağıtılması ve iki devletli çözüm de dahil olmak üzere güvenilir bir siyasi ufuk için koşulların yaratılması anlamına geliyor. Görev tanımlarının net olması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, şöyle devam etti:

"Uluslararası barış ve güvenliğin sorumluluğu BM'ye ve onun içinde Güvenlik Konseyi'ne aittir. Yalnızca Güvenlik Konseyi, BM Şartı tarafından kendisine verilen yetkiyle tüm üye devletler adına hareket edebilir, bağlayıcı kararlar alabilir ve uluslararası hukuk çerçevesinde güç kullanımına izin verebilir. Başka hiçbir organ ya da girişim onun yerini alamaz. İşte bu nedenle Güvenlik Konseyi'ni güçlendirmek ve reformdan geçirmek bu kadar önemlidir."

Kaynak: AA

