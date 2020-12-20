Güvenli ticaret dönemi başlıyor - Son Dakika

Güvenli ticaret dönemi başlıyor

20.12.2020 10:04
Güvenli ticaret dönemi başlıyor, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ziraat Bankası iş birliği ile geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen "Ziraat Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi"ne Adana Ticaret Odası (ATO) da dahil oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ziraat Bankası iş birliği ile geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen "Ziraat Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi"ne Adana Ticaret Odası (ATO) da dahil oldu.

Projenin tanıtım toplantısı, ATO Başkanı Atila Menevşe, ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, Ziraat Bankası 1. Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha, 2. Bölge Müdürü Murat Kara ve Ziraat Bankası yöneticilerinin katılımıyla, video konferans yöntemiyle ve Youtube'dan canlı olarak gerçekleştirildi.

ATO üyelerine, ticari mal alım-satımında kolay finansman imkanı sağlayacak olan "Ziraat Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi"nin iş birliği protokolü, Başkan Atila Menevşe ve Ziraat Bankası 1.Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha tarafından, ATO'da düzenlenen tanıtım toplantısında imzalandı.

ATO Başkanı Atila Menevşe, global olarak yaşanan ekonomik dar boğazdan dolayı finansman akışında aksamalar yaşanan bu dönemde, TOBB öncülüğünde Ziraat Bankası ortaklığı ile hayata geçirilen projenin, üretim ve tedarik zincirine can suyu olacak nitelikte olduğunu belirtti. Hükumetin hibe ve kredi destekleri, TOBB'un Nefes Kredisi gibi kampanyalarla, pandemi sürecinde iş dünyasını rahatlatacak birçok adım atıldığının altını çizen Menevşe, hayata geçirilen "Ziraat Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi"nin de 'ekonomi dostu' bir atılım olduğunu ifade etti.

Hem alıcı hem satıcı kazanacak

Hem satıcının hem de alıcının rahat bir nefes alacağı, ekonomiye 'kazan-kazan' anlayışını getirecek olan projenin, tüm ticari alım ve satımlarda, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı getireceğini dile getiren Menevşe, "Tüm ATO üyelerinin faydalanabileceği proje ile tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi, satıcının ve alıcının güven içerisinde ticaretini yapması, piyasalardaki nakit akışının hızlanması ve iş hacminin artması hedefleniyor" dedi.

Üreticilerin veya satıcıların, tahsilat derdi ile uğraşmalarının önüne geçecek, alıcılara ise esnek ödeme imkanı sunarak rahat bir nefes aldıracak olan projenin ekonomiye güven ortamı getireceğini vurgulayan Başkan Menevşe, bu sayede Türkiye ekonomisinin ciddi bir ivme kazanacağını belirtti.

18 aya varan kredi imkanı

Kısa bir zaman içinde 81 ildeki tüm Oda ve Borsalar ile Sektör Meclisi üyelerinin faydalanmaya başlayacağı söyleyen Başkan Menevşe, "Ziraat Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi"nin detaylarını anlattı. Menevşe, "Üyelerimiz, Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde, hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek. Alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kurulacak. Ziraat Bankası üye iş yeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajları sunulacak. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapabilecek. Alıcılar, Ziraat Bankası'nın kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda, 18 aya varan vade ve finansal avantajlardan yararlanabilecek. Satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanı elde edecekler

Alıcılar ödeme zorluğu çekmeden, satıcılar ise alacak endişesi yaşamadan, güvenle ticaret yapabilecek. Ekonomiye motivasyon ve ivme kazandıracak olan bu uygulama ile tedarik zincirini güven altına alınacak" şeklinde konuştu.

"Yatırım ve üretim motivasyonu artacak"

Bu sistemin ilerleyen zamanlarda, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacağının altını çizen Menevşe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Düşen finansman maliyetleri KOBİ'lerin yatırım ve üretim için motivasyonu artacak ve finansal istikrarları sağlanacak. Tedarik ve finansmanda istikrara ulaşan KOBİ'ler üretim ve yeni yatırımlar için motive olacak. Böylece hem yerelde hem de ulusalda ekonomik kalkınma ve istihdam tırmanışa geçecek."

Kısa bir zamanda Türkiye'nin 81 ilindeki Odalar, Borsalar ve Sektör Meclisleri'nin bu uygulamaya dahil olacağını belirten Menevşe, ATO olarak projenin öncü katılımcılarından olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tüm ATO üyelerinin, "Ziraat Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi"nden en faydalı şekilde yararlanmasını umut ettiklerini sözlerine ekleyen Menevşe, başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Protokol imza töreninde konuşan Ziraat Bankası 1.Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha ise projenin Adana'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu ve konuşmasının ardından, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantının katılımcılarına projenin detaylarını anlatan bir de sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayan İspaha, tüm ATO üyelerini bu imkandan faydalanmak üzere Ziraat Bankası şubelerine beklediklerini dile getirdi. - ADANA

Güvenli ticaret dönemi başlıyor
Güvenli ticaret dönemi başlıyor

Ankara Ticaret Odası, Ziraat Bankası, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güvenli ticaret dönemi başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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