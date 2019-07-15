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Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu

8 saat önce

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık 2 ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceği belirtildi. Sarp kayalık nedeniyle cesedi kanyondan çıkarma çalışması yarına ertelendi.
Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri öğle saatlerinden itibaren kanyonda cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu cesedin yanına ulaşan ekipler, sarp kayalıklar nedeniyle cansız bedeni yukarıya çıkaramayınca çalışma yarına bırakıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 2 aydır bölgede kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olduğundan şüphelenildiği öğrenildi. Haberi duyan baba İhsan Yıldız, ilk uçakla Adana'dan Antalya'ya yola çıktı.
Macera Kulübü üyesi Selim Selvili ile Murat Şen, kanyon sporu için 13 Temmuz'da kanyona giriş yaptıklarını belirterek, "Yaklaşık 4- 5 saat sonra kanyon tabanında cesedi gördük. Önce halı zannettik, daha sonra yanına vardığımızda ceset olduğunu gördük. Ceset tanınmayacak şekildeydi. Yanında bir şey yoktu. Üstü kil tabakası kaplıydı. Önce jandarmaya haber verdik. Sonra polis bölgesi olduğu için onlara söyledik" dedi.


- Antalya
Döşemealtı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:00 Kaynak: DHA
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