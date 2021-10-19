Üye Girişi
AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM

19.10.2021 17:55
AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı Öznur Çalık ve beraberindeki heyet, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı Öznur Çalık ve beraberindeki heyet, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden Çalık, kadına yönelik şiddeti Diyarbakır annelerinden ayrı tutamayacaklarını belirterek, Evladını annesinden ayıran, anneyi evlattan ayıran bu terör örgütünün zihniyeti, partinin kadınlarımıza uygulamış olduğu, annelerimize uygulamış olduğu en büyük şiddettirö dedi. Kente gelen büyükelçilerin ve siyasi partilerin hepsinin Diyarbakır annelerini ziyaret etmesi gerektiğini belirten Çalık, Buraya gelip, bu çadıra gelmeyeni şiddetle kınıyorum dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 778 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. 236 ailenin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor.

'EN BÜYÜK ŞİDDET BİR ANNEYİ EVLADINDAN AYIRMAKTIR'

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde AK Parti milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Pakize Mutlu Aydemir, Habibe Öcal, Hacı Ahmet Özdemir ve Yelda Erol Gökcan ile birlikte aileleri ziyaret etti. Üyeler, ailelerle tek tek görüşerek, talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Çalık, 'kadına şiddete hayır' diyen bütün siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini Diyarbakır annelerinin yanına davet ederek, En büyük şiddet bir anneyi evladından ayırmaktır. Siz bir canı candan ayırabilir misiniz Evladı anneden, anneyi evlattan ayıran bu terör örgütünün zihniyeti, partinin kadınlarımıza uygulamış olduğu, annelerimize uygulamış olduğu en büyük şiddettir. Bunun önüne geçmek için bizler bir kez daha komisyon üyeleri olarak Diyarbakır annelerimizin yanındayız. Daha çocuk yaşta kız çocuklarımız, erkek evlatlarımız dağa kaçırılıyorlar. Onlar daha annelerinin kuzusu. Bu şiddete hangi yürek dayanır, hangi can dayanır. 18 yaşından küçük evlatlarımızın sayısına baktığımızda bunlar daha çocuk, bunlar daha genç kız, genç erkekler. Okul yaşındaki çocuklarımızı dağa kaçırarak maruz bıraktıkları şiddete, oradaki istismarlara karşı, bütün insan hakları savunucularının, çocuk hakları savunucularının ve bütün kadın hakları savunucularının buraya gelip bu eyleme katılmaları lazım. Nöbete gelen bütün anne ve babaları canı gönülden kutluyorum. Uğramış oldukları şiddete karşı biz onların yanındayız. Cinsel istismara maruz kalmış evlatlarımız var. Kaçırılan çocuklardan 37'si 15 yaşından küçük. Bunun 12'si kız çocuğu. Bunlara uygulanan şiddeti siz nasıl görmezden gelirsiniz 18 yaşında 93 evladımız kandırılmış, kaçırılmış, annesinden babasından, ailesinden uzak konmuş. Bunların gördüğü şiddeti nasıl görmezden gelirsiniz diye konuştu.

'BURAYA GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM'

Kadına yönelik şiddeti Diyarbakır annelerinden asla ayrı tutamayacaklarını ifade eden Çalık, şunları söyledi

Biraz önce bir annemiz söyledi; PKK'nın yaptığı, HDP'nin yaptığı kadına en büyük şiddettir. Annelerimiz bugün niye HDP'nin kapısında oturuyor. Çünkü anneler, evlatlarının kokusunu alırlar. Evlatlarının kokusunun nerede olduğunu bilirler. O vesile ile HDP'nin kapısında evlatlarının kandırıldığını biliyorlar. Buraya gelen büyükelçilerin, siyasi partilerin hepsinin buraya gelmesi lazım. İnsan haklarından dem vuranlar, demokrasiden dem vuranlar, hukuktan dem vuranlar önce insan haklarının ihlal edildiği kadın haklarının, çocuk haklarının ihlal edildiği bu çadıra gelmeli, bu acıyı görmeli. Bu şiddete hep birlikte dur demeli. Buraya gelip, bu çadıra gelmeyeni şiddetle kınıyorum.

AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM
AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM
AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM
AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM
AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM
AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM
AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM

Halkların Demokratik Partisi, Öznur Çalık, Diyarbakır, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM - Son Dakika


Son Dakika

Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı 18:16 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı 17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık çark etti: Kendi rızasıyla geldi 18:11 17 yaşındaki kıza cinsel istismardan yargılanan sanık çark etti: Kendi rızasıyla geldi Yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkına döndü! Sahilde cansız beden buldular 17:56 Yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkına döndü! Sahilde cansız beden buldular
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor 17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince 17:14 Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş 17:10 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı 15:16 Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı

Son Dakika Haberleri
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
17:25 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi         
18:14
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
18:05
Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor         
17:53
Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız         
17:30
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar         
16:53
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL         
15:06
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 18:31:10. #1.11#
SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ ÇALIK DİYARBAKIR'A GELİP, BU ÇADIRA GELMEYENİ ŞİDDETLE KINIYORUM - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement