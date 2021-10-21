AK Parti Milletvekili Harun Karacan'dan AA Eskişehir Bürosu'na ziyaret - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosu'nu ziyaret etti.

Karacan, ziyaretinde, AA çalışanlarının Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ajans çalışanlarına ve gazetecilere özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür eden Karacan, "Hem sahada hem masa başında mücadele eden gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Anadolu Ajansı olarak hükümetimizin tüm yatırımlarında, hem ildeki hem de ilçedeki yatırımlarında her zaman yanımızdasınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim Cumartesi günü Eskişehir'de ziyaretlerde bulunacağını, bazı programlara katılacağını dile getiren Karacan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'e teşrif edecekler. Kentte, İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Çinlilerin yönetimini aldığı yeni fabrikanın ve 47'ye yakın fabrikanın açılışını yapacak. Kentte hükümetimizin yaptığı birçok yatırımı açacak. Diğer taraftan Cumhurbaşkanımız, Eskişehir'de yoğun bir şekilde temasta bulunacak. Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli hamlesi ile beraber birçok atılımlar gerçekleştirildi. Hem partimiz hem Eskişehirliler olarak güzel bir şekilde ağırlayacağız."