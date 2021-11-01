AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kızılay Haftası'nı kutladı - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kızılay Haftası'yla ilgili mesaj yayımladı.

Mücahit Durmuşoğlu, Kızılay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk Kızılay'ının özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle, Türkiye'nin yüz akı olduğunu belirtti.

Durmuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle, alanında önde gelen kuruluşlardan biri olmayı sonuna kadar hak edip, ülkemizin yüz akı olmuştur. Barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet ederek, dünyanın neresinde bir dram varsa hep orada olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti olarak bu güzide kurumumuzun yurtiçindeki ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerine destek vermeyi nasıl sürdürdüysek bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz. Kızılay'ımızın gücünü bizlerin yardım ve desteklerinden aldığını hatırlatıyor, 153 yıldır dünyanın dört bir yanında insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan ülkemizin iftiharı, şifa bekleyenlerin parlayan hilali Kızılay'ımızın fedakar gönüllülerinin haftası kutlu olsun."