CHP yürüyüşüne saldırı davasında 6 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'den kiralanan minibüsle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması nedeniyle başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planları yaptıkları iddiası ile yargılanan 6 sanık, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar C.K., S.K., Ş.O., B.K., B.Ç. ve tutuklu sanık O.K.'nin eşi A.K. ile avukatlar salonda hazır bulundu. Sanıklardan C.K. savunmasında, "Yaşanan süreçten dolayı psikolojik sorunlar yaşadım. İşimden oldum. Hiçbir terör örgütü ile yan yana olmadım ve ilişkim yok. Beratımı talep ediyorum" derken, diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ve beraatlarını istediklerini söyledi. Sanıkların daha önceki karara itiraz etmesi üzerine yeniden görülen davada mahkeme, sanıklara 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

5 Temmuz 2017'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne Kayseri'den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen ve DEAŞ'lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli, Kayseri ve Kocaeli Emniyeti'nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. - KAYSERİ