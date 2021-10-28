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Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti - Son Dakika

Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti

28.10.2021 18:03

Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti -Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 Robotik Kodlama Atölyesi armağan edildi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 adet Robotik Kodlama Atölyesi inşa etti.

Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti

-Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 Robotik Kodlama Atölyesi armağan edildi

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 adet Robotik Kodlama Atölyesi inşa etti. Atölyelerin tanıtım programında stant açan öğrenciler hünerlerini sergilerken, aynı zamanda 9 drone pilotunun katıldığı "Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları" da yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 98. yılında gençlere 98 adet Robotik Kodlama Atölyesi inşa etti. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan tanıtımda KODELİ projesi kapsamında yapılan 98. Robotik Kodlama Atölyesi gençlere armağan edildi. KODELİ tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, genel sekreter yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol, salondaki törenin ardından fuaye alanında çeşitli okulların öğrencileri tarafından yapılan robotik kodlama stantlarını ziyaret etti.

"Kocaeli'nin gençleri robotik kodlar yazacak"

Proje ile geleceğin gençlerinin çok daha donanımlı yetiştiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Aslında buradaki ana fikir şuydu; "çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayacağız" demiştik. "Geleceğin dünyasının gittiği yeri doğru tespit edip o doğrultuda çocuklarımızı, yarın içine girecekleri dünyaya göre eğitmemiz lazım" demiştik. Yıllar önce gerekli olan ihtiyaçlarla bugünkü eğitim ihtiyaçları radikal bir şekilde farklılaştı. O manada bizim çocuklarımızı yeni yüzyıla, yeni çağlara, dijital çağlara hazırlamamız için onlara bir donanım sağlamamız gerekiyordu. Buradaki gerçeklik, robotik bir kodlama ile alakalı. Biz de geçtiğimiz yıl 97 tane okulda, bu yıl 98, önümüzdeki yıl 99 ve bir sonraki yıl olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 100 tane okul olmak üzere, robotik ve kodlama sınıflarını kurduğumuzda çocuklarımız, tüm okullarımızda geleceğin teknolojilerine ilişkin öğrenme imkanlarını bulmuş olacaklar. Böylelikle Kocaeli'nin gençleri, Türkiye'nin gençleri robotik kodlar yazmış olacak" dedi.

"Eğitimin yeniden inşa edilmesi gerekiyor"

Fuaye alanında gezdiği stantlardan etkilendiğini ve gençlerin çalışmalarına yönelik yeni eğitim sistemleri gerektiğini söyleyen Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz, robotik ve kodlamanın her alanına dair farklı farklı örnek çalışmalar sergilemiş . Burada en kıymetli olan şey; gençlerimizin yenilikçiliğinin ön plana çıkartılması. Onlar burada bir çaba içinde olurken aslında bir farklılık ortaya koymaya çalışıyorlar. Belki de geleceğin neslini diğerlerinden ayıran en önemli özellik yenilik konusundaki zenginlikleri olacak. Aslında eğitimin bu eksen üzerine yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Teknoloji, dünyamızı çok ciddi manada farklılaştırırken, eğitim sistemimizin hızla buna uyum sağlaması gerekiyor. Biz de bu nedenle büyükşehir belediyesi olarak "çocuklarımızın bu olanaklarını zenginleştirmeliyiz" diye düşündük. Onların tamamını robotik ve kodlama alanında kodlar yazabilecek, donanımlar geliştirebilecek ve üretebilecek bir zihin dünyasına eriştirmek için çalışıyoruz"

Öte yandan KODELİ projesi tanıtım töreniyle birlikte Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları da yapıldı. Yarışlara 9 drone pilotu katıldı. Yapılan eleme yarışlarında ilk sıraya giren yarışmacılar finalde yarıştı. Başkan Büyükakın'ın da takip ettiği final yarışında kazanan Hüseyin Yılmaz Çimen oldu. Finalde ikinciliği Deniz Sarel, üçüncülüğü ise Recep Altay Öztürk elde etti.

Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti
Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti
Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti
Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Kocaeli, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Kupası Drone Yarışları nefes kesti - Son Dakika


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