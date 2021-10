Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum (3) - Son Dakika

'CEZAEVLERİNDE HAFIZ OLANLARIN SAYISI ARTIYOR'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayırsever tarafından yapılacak Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine ve Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışına katıldı. Programlarda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Gaziantep Valisi Davut Gül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ve öğrenciler eşlik etti. Temel atma töreninde konuşan Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkenin her noktasında ve kademesinde hizmet verdiğini dile getirerek, cezaevlerinde dahi vaizlik ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini kaydetti. Cezaevlerindeki hafız sayısının her geçen gün arttığını aktaran Erbaş, "Hapishanelerde, cezaevlerinde vaizlerimiz hizmet veriyor. Cezaevlerinde görev yapan vaizlerimiz ve rehberlerimiz onlara hizmet veriyor. Daha dün Konya Cezaevi'nde 2 mahkum bizim manevi rehberlerimizin önünde hafızlıklarını bitirdiler ve başkan yardımcımızı gönderdim ve orada hafızlık merasimi yaptık. Cezaevlerinde hafız olanların sayısı artıyor. Ankara Sincan Cezaevi'nde ben kendim hafızlık merasimine katıldım. Manevi rehberlerimizin önderliğinde Ankara Sincan Cezaevi'nde 5 kadar kardeşimizin 2'si hafızlığını bitirdi. Bu geçen yıl oldu. Diğerleri de devam ediyordu. Umarım devam ediyorlardır ve belki de sayıları artmıştır" dedi.

'149 ÜLKEYE YARDIM ULAŞTIRDIK'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'iyilik hareketi' olduğuna dikkat çeken Erbaş, 149 ülkede yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtip, "Bizim mücadelemizin amacı iyiliktir. Biz iyilik tohumu ekiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak sloganımız da budur. Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar, diyoruz. Diyanet olarak ülkemiz dışında dünyada 149 ülkeye de ulaşmış durumdayız. Bu milletimizin en büyük tanıtımı demektir. 149 ülkeye kurban vesilesiyle ulaştığımızda amaç sadece ulaştırılan et değil bu milletin cömertliğini asaletini ve yardımseverliğini tanıtıyoruz. Bayrağımızı tanıtıyoruz. Bir ülkenin ahlaklı, ilkeli, barışı, huzuru, birlikte yaşama tecrübesini her şeyin önünde tutan gençleri, en büyük zenginliktir; bütün hazinelerin, bütün zenginliklerin önünde gelir, öncesinde gelir. İşte Türkiye, böyle hazineye sahip, böyle genç nüfusa sahip. O zaman iş bize düşüyor. O yüzden bu tür merkezlerin ve yurtların büyük önemi var" diye konuştu.'BÜTÜN İLLERDE AYRIM YAPMADAN HİZMET EDİYORUZ'Ali Erbaş, Türkiye'nin her şehrinde ayrım yapmadan hizmet ettiklerini söyledi. Gençlik merkezlerinin, gençlerin eğitim hayatında önemli yere sahip olduğunun altını çizen Erbaş, "Ülkemizin her köşesinde dahi bir imamımız, bir hocamız var. İmamımız çocuklarımız doğduğu andan itibaren hep onların yanında. Adeta hayata onlarla birlikte yaşıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir farkı var. Kur'an kursu hocalarımız çocuklarımızı eğittiği gibi 7'den 70'e ihtiyaç odaklı toplumun her kesiminden insana ulaşıyor ve insanlarımızı bilgilendiriyorlar. Tüm bu yaptığımız hizmetlerin yanında bir de gençlik hizmetlerimiz var. Ülkemizin bütün illerinde ve ilçelerinde gençlik koordinatörlerimizle hiç ayrım yapmadan herkesi kucaklıyoruz. Buradaki gençlik merkezimiz gibi yüzlerce gençlik merkezimizle gençlerimizin yanındayız" dedi.Gaziantep Valisi Gül ise en güzel yatırımların eğitime ve okumaya yapılan yatırımlar olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, Gençlik Merkezi inşaatı ve açılışı yapılan Kız Öğrenci Yurdu ziyaret edildi.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,