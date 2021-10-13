Üye Girişi
Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı - Son Dakika

Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı

13.10.2021 01:58
Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı

Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı (drone) ile taşındı.

Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı (drone) ile taşındı.

Toronto kentindeki Western Hastanesinde bir hastadan alınan akciğer, 6 dakikalık bir uçuşun ardından Toronto General Hospitale ulaştı.

Drone naklini gerçekleştiren Unither Bioelectronique şirketinin sahibi Martine Rothblat, Toronto General Hospitalı, Kanada'daki ilk ikili ve tekli akciğer naklinin gerçekleştiği hastane olduğu için seçtiklerini açıkladı.

Kanada resmi haber ajansı CP'ye konuşan Rothbalt, bir ekiple 18 ay boyunca yürüttükleri çalışmada, başarılı bir nakil için tüm aşamaları test ettiklerini söyledi.

İlki 2019 yılında ABD'nin Baltimore kentinde bir böbreğin nakledilmesi ile başlayan drone ile organ taşıma, daha sonra Nevada'da kornea ve Minnesotta'da da pankreas taşınması ile kayıtlara girdi.

Toronto'da gerçekleştirilen drone ile akciğer taşıma için Unither Bioelectronique şirketi, drone takılan ve akciğerde herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek özel bir kutu da geliştirdi.

Kutuyu; yükseklik, barometrik basınç, titreşimler ve diğer sarsıcı olaylardaki değişikliklere dayanacak şekilde tasarlayan şirket, donanıma, kutunun taşıma sırasında meydana gelebilecek olası düşme ihtimaline karşı paraşüt ve gelişmiş GPS sistemi de ekledi.

İnsansız hava aracı ve konteynerin tamamlanmasının ardından, aylar boyunca değişik iklim şartlarına karşı, akciğerleri simüle eden sahte paketler ve düşme testleri ile dolu uygulama uçuşları gerçekleştirildi.

Yeni sistemle, hastaya nakledilecek organlarda ulaşımda kaybedilen sürelerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bu arada Kanada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Kanada'da 2 bin 622 kişiye organ nakli yapıldı.

Bakanlığa göre ülkede halen 4 bin 129 kişi organ nakli bekleme listesinde yer alıyor.

Resmi kayıtlara göre, 2020 yılında 276 kişi de gerekli organ bulunamaması sebebiyle hayatını kaybetti.

İnsansız Hava Aracı, Toronto, Kanada, Drone, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler 00:16 Danimarka'dan benzersiz başarı! Hem Dünya Kupası biletini aldılar hem de tarihe geçtiler Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var 22:54 Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı 22:31 Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek 21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan teklifine İtalya Başbakanı Draghi'den destek Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi 20:50 Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma 20:06 Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma
Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı 19:23 Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı 18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Her maç kırılacak bir rekor buluyor! Portekiz'i sırtlayan Ronaldo yine tarihe geçti Her maç kırılacak bir rekor buluyor! Portekiz'i sırtlayan Ronaldo yine tarihe geçti         
00:52
Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı Öğretmenden iki öğrenciye taciz! İfadeler 49 yaşındaki şüpheliyi tutuklattı         
23:06
Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi         
22:38
Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje Cristiano Ronaldo, dolar milyarderi iş insanıyla ortak oldu! İşte yer alacağı yeni proje         
22:10
Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı         
21:23
Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak Kuvvetli geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak         
20:48
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu         
20:03
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı         
17:36
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 02:03:09. #1.12#
SON DAKİKA: Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement