İki köprü arasından aşağı uçan otomobilin sürücüsü öldü, 3 arkadaşı ağır yaralı - Son Dakika

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İki köprü arasından aşağı uçan otomobilin sürücüsü öldü, 3 arkadaşı ağır yaralı

ESKİŞEHİR'de Sinan İri (27) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, iki köprü arasındaki boşluktan aşağı uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücü, hayatını kaybederken, araçtaki 3 arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Eskişehir- Ankara karayolu Fezviçakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sinan Ari kullandığı 26 ADM 615 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak iki yol arasındaki korkuluklardan yaklaşık 5 metrelik Hatboyu-3 Caddesi alt yoluna düştü. Kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücü Sinan İri, hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçta sıkışan Mustafa Salih Atasever (23) eşi Elmas Atasever (23) ile Sinem Demirel (23) ağır yaralı olarak çıkarılarak ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

'DİREĞE DOĞRU HAVALANDIĞINI GÖRDÜM'

Kazada, otomobilin ön lastikleri refüje çıktığı sırada araçtan fırladı. Lastiklerden biri karşı şeritte giden Sefa Sezdi'nin kullandığı 26 BU 688 plakalı hafif ticari araca çarparak zarar verdi. Kaza anını anlatan Sefa Sezdi, "Ben buradan Bursa istikametine gidiyordum. Karşıdan gelen araç ta Ankara yönüne doğru gidiyordu. Sanırım kontrolünü kaybetti, refüje doğru çıktı. Daha sonra araç direğe doğru havalandığını gördüm. Zaten o sırada tozu dumana kattı. Öndeki iki lastiği fırladı. Teki önümde 2 kere sekti. Lastik camıma gelecekti, son anda manevra yaparak kurtardım. Orta şeritte lastik altıma girdi. Bende aracımı sağ şeride çektim. Direk olay yerine doğru koştum. Aşağı doğru baktığımda araç orta boşluktan aşağıya yola uçmuş. Ambulansı aradım. Yeri tarif ettim. Sağ olsun geldiler yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

İncelemelerin ardından Sinan İri'nin cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.