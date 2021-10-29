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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU - Son Dakika

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU

29.10.2021 11:06

İdris TİFTİKCİ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Cumhuriyet'in 98'nci Kuruluş Yıldönümü resepsiyonu verildi.

İdris TİFTİKCİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Cumhuriyet'in 98'nci Kuruluş Yıldönümü resepsiyonu verildi. Resepsiyona, sanat ve siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Çırağan Sarayı'nda saat 19.00'da düzenlenen resepsiyona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, askeri yetkililer, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Haber Ajansı(DHA) Genel Müdürü Celal Korkut, dini cemaat liderleri ve iş, sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Vali Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya girişte davetlileri karşıladı.

Resepsiyonda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Bir ülke düşünün ki, bağrına hançer saplanmış, dört bir yanı işgal altında. İnsanları yorgun, insanları yaralı ve onlara düşman bayraklarının gölgesinde nefes almak bile zül geliyor. Çünkü çiğnenen her karışı şehit kanıyla sulanan kutsal vatan toprağıydı ve yaşananları öylece kabullenmek, milletimizin karakterine yaraşmazdı. Sadece bir umut ışığı arıyordu. Anadolu kısık da olsa lambadan süzülen bir ışık, bir tutam kandil ışığı ya da titreyen bir mum alevi. Ama ille de bir umut ışığı ve nihayet o ışık 19 Mayıs 1919 sabahı adeta bir güneş gibi doğmuştu Samsun'dan. Karanlıkları dağıtıp, yüreklerdeki o umut ateşini yakan Gazi diyordu ki: 'Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. 'Öyle de oldu. Gidilecek yol uzun, kat edilecek mesafe çetindi. Ama şartlar ne olursa olsun, yüreklerdeki iman dağlardan büyüktü" dedi.

Vali Yerlikaya "Dünyada cumhuriyet ile idare edilen birçok ülke var. Ama tarih, içlerinde bizim kadar bedel ödeyerek yeryüzünün en çetin mücadelesiyle cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadı. Çünkü bizim için cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan kınalı elleri öpülesi nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet mermisi bitince süngüsünü takarak şehadete koşan Mehmetçiğimizin dilindeki duadır. 13 Kasım 1918 sabahı Boğaz'a demirleyen düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen o yüksek iradedir cumhuriyet. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme idealidir. Bağımsızlığımızın nişanesi, muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizin miladıdır. Bir zafer türküsüdür cumhuriyet, umudumuzun türküsüdür. Lakin kıymetli misafirler, Cumhuriyetimiz, sadece bu toprakların umudu da değildir. Vatanları işgal altındaki mazlum milletlerin de bağımsızlık rehberidir." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, ardından cumhuriyet sergini gezdi. Anadolu Ateşi grubu sahneye çıkarak davetlilere gösteri sundu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU

Ali Yerlikaya, Hatice Nur, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU - Son Dakika
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