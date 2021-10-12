Kağıthane'deki hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de açık bırakılan pencereden eve giren hırsız, içeride uyuyan 6 kişinin 9 cep telefonunu ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızlık anlarını o esnada evde yaşayanların karşı komşusu görüntüledi. Çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Olay, geçtiğimiz 10 Ağustos'ta Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu 6 akraba ve arkadaş evlerinde uyuduğu esnada bir şahıs, doğalgaz kutusundan balkona ardından da birinci katta olan eve tırmandı. Açık olan pencereden içeriye giren hırsız, o esnada evde uyuyan 6 kişinin 9 cep telefonu ve cüzdanını alarak girdiği pencereden geri çıktı. Sabah saatlerinde uyandıklarında cep telefonlarının olmadığını gören ev sakinleri emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera ve cep telefonu görüntülerini incelemeye aldı. Polis şüphelinin 33 yaşındaki Veysi A. olduğunu tespit edildi. Şüpheli geçtiğimiz pazar günü Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Komşudaki hırsızlığı görüntüledi

Öte yandan hırsızı eve girdiği anlar karşı binadaki komşusu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde balkona çıkan hırsız pencereyi kontrol ediyor ardından bir süre balkonda bekliyor. İçeri girdikten sonra ise aynı pencereden çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.