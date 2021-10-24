Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'da - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'da, Başbakan Halid Bin Halife Al Sani, Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani ve Katarlı mevkidaşı ile ikili iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, Katar'a resmi ziyarette bulunan Ersoy, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra Katarlı mevkidaşı Abdurrahman bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu'nun refakatinde yaptığı görüşmelerde Bakan Ersoy, ikili iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Ersoy, Başbakan Halife Al Sani ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arası kültürel diyalog ve turizm alanlarında iş birliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmesinde ise Ersoy, kültürel diplomasi alanındaki çalışmalar ile iki ülke arası turizmi geliştirmeye yönelik atılacak adımlar üzerine konuşulduğunu belirterek, Katarlı mevkidaşı ile de "Katar ve Türkiye arasında kültürel iş birliklerini geliştirme konusunda görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Ersoy söz konusu görüşmelerin yanı sıra Büyükelçi Göksu ile Devlet Bakanı ve Katar Milli Kütüphanesi Başkanı Hamed bin Abdulaziz el-Kuvari eşliğinde Katar Milli Kütüphanesini ziyaret ederek, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince düzenlenen kitap bağış törenine katıldı.

Resmi temaslarda bulunmak amacıyla iki günlük ziyaret kapsamında dün Katar'a giden Bakan Ersoy'un temasları devam ediyor.