MSB'den, NAVTEX açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığınca, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX hakkında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, söz konusu iddialara yönelik yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerde, Oruç Reis Sismik Araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX'e ilişkin gerçek dışı ve yanıltıcı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sismik Veri Toplama Projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında; Akdeniz'de Oruç Reis, Karadeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma gemileri, Fatih ve Kanuni Sondaj gemileri ile Denar-2 gemisi tarafından sondaj faaliyetleri, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımızın refakat ve kontrolünde devam etmektedir.

Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşmasıyla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak şekilde, bilimsel, teknik gereklilikler ve ihtiyaçlara göre tespit edilmektedir. Bu kapsamda son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi için Mersin Körfezi'nin güneybatısında ihtiyaç duyulan saha NAVTEX ilanı ile yayımlanmıştır. Saha incelendiğinde, ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir. Mavi Vatan'daki faaliyetlerin ilgili bakanlık ve kurumların koordineli çalışması ile hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde icra edildiği böyle bir dönemde asil milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır. Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir."

(Utku Şimşek/İHA)