Çiçek, dün Ulukışla-Ereğli kara yolunda otomobiliyle seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen başka bir araçla çarpışması sonucu yaşamını yitirmişti.

İl Müftüsü Osman Ayas 'ın okuduğu duanın ardından Çiçek'in cenazesi, defnedilmek üzere Nevşehir 'e uğurlandı.

Niğde Valiliğinde görev yapan ve Ulukışla- Ereğli kara yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Çiçek (54) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, Çiçek'in özgeçmişi okundu.

Niğde 'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Çiçek 'in cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

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