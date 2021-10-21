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Osmaniye'de "Kitap Kahve" hizmete açıldı - Son Dakika

Osmaniye'de "Kitap Kahve" hizmete açıldı

21.10.2021 17:56
Osmaniye'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Osmaniye'de yaptırılan "Kitap Kahve" törenle hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Osmaniye'de yaptırılan "Kitap Kahve" törenle hizmete açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptırılan Kitap Kahve'nin açılışına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, açılan Kitap Kahve'nin hayırlı olmasını dileyerek, özellikle öğrenciler için güzel bir ortam olduğunu ve onların başarısına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle Kitap Kahve hizmete açıldı.

Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet, Osmaniye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Kitap Kahve' hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de "Kitap Kahve" hizmete açıldı - Son Dakika
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