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SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi - Son Dakika

SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi

27.10.2021 08:39
SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi

Kocaeli'deki kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık çalışanları için hayata geçirilecek SağlıkKent Konutlarında hak sahipleri kurayla belirlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda ilimizde görev yapan sağlık personeli için SağlıkKent Konutları projesini hayata geçiriyor. Projede 27 Ekim Çarşamba günü(yarın) kura heyecanı yaşanacak. Yapılacak 502 konut için 782 geçerli başvurunun bulunduğu SağlıkKent Konutları için Antikkapı'da saat 13.00'te noter huzurunda kura çekilişi yapılacak.

KURA HEYECANI YAŞANACAK

Pandemi sürecinde sağlık kuruluşlarına tıbbı cihaz, araç, ekipman, konaklama, medikal ve personel desteği veren Büyükşehir, şimdi de sağlık çalışanlarından gelen konut talebini karşılıyor. Bu talebi değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilimizde görev yapan kamu ve özel sektördeki sağlık personelinin yararlanması için Kent Konut tarafından konut yapılacağı müjdesini paylaşmıştı. Düzenlenen tanıtımda paylaşılan konut projesi kamuoyunda çok beğenilmiş ve 1-15 Ekim tarihleri arasında başvurular alınmaya başlamıştı. Yapılacak 502 daire için ilimizdeki kamu ve özel sektördeki sağlık kuruluşlarından yapılan başvurulardan 782 sağlık çalışanının başvurusu geçerli bulundu.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN 112 KİŞİ

Kent Konut'un ilimizdeki sağlık çalışanlarına yönelik hayata geçireceği SağlıkKent Konutları'ndan kamu personelinin yanı sıra gerekli şartları taşıyan özel sektördeki sağlık çalışanları da yararlandı. A tipi dairelere başvuran engelli vatandaşlar hariç, başvuruların önemli bir bölümü özel hastane ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan personelden oluştu. 27 Ekim'de yapılacak kura çekilişine katılacak olan geçerli başvuru sahiplerinden 112'si halen özel sektördeki sağlık çalışanlarından oluşuyor.

255 BİNDEN BAŞLIYOR

Projede fiyatlar 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Daire alacaksağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,06 kar payı oranında konut kredisi kullanabilecek.

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 5 İNDİRİM

Büyükşehir tarafından 18 ayda teslim edilmesi planlan konutlar için Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatı ile konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacak. Projenin ihalesi ise Kent Konut tarafından 23 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapılacak.

Kocaeli, konut, Ekim, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel SağlıkKent Konutları'nda kura zamanı geldi - Son Dakika


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