Son dakika haber... Siirt Emniyet Müdürü, bedensel engelli çocuğa bebek arabası desteğinde bulundu - Son Dakika

Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, 2 yaşındaki bedensel engelli Zeynep'e bebek arabası hediye etti.

Kooperatif Mahallesi'nde oturan doğuştan engeli 2 yaşındaki Zeynep Özer'in babası Salih Özer, İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ulaşarak talepte bulundu.

Talebi olumlu karşılayan Yılmaz, temin ettiği bebek arabasını aileye teslim etti.

Ailenin çocukları Asel ve kardeşine oyuncak bebek hediye eden Yılmaz, ihtiyaç sahibi engellilere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Zeynep'in babası Salih Özer de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuğum doğuştan beyin felcine bağlı yatalak olduğu için bebek arabasına ihtiyacımız vardı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a ulaşarak talepte bulundum. Sağ olsun Yılmaz talebimizi geri çevirmedi. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.