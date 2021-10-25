Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüphelinin yaşadığı apart daireye operasyon düzenlendi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 65,22 gram kubar esrar, 5,99 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bir 720 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.