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Son dakika haberi | Bakü'de korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakü'de korkutan yangın

16.10.2021 10:00
Son dakika haberi | Bakü'de korkutan yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan bir alışveriş merkezinin yanındaki dükkanda yangın çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan bir alışveriş merkezinin yanındaki dükkanda yangın çıktı. Alevler bitişikteki dükkanlara sıçrarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Tebriz Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yanındaki dükkanda yangın çıktı. Alevler bitişikteki dükkanlara sıçradı. Bölgede bulunan metronun giriş ve çıkışlarından biri kapatılırken, olay yerine 10'a yakın itfaiye aracının sevk edildiği bildirildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının devam ettiği, yangının daha fazla yayılmaması ve çevredeki binalara sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı. - BAKÜ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bakü'de korkutan yangın - Son Dakika


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