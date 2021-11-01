Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu

Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı

Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe