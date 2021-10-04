Son dakika haberleri: Uşak'ta okul yolunda hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü - Son Dakika

Cenaze törenine, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Candoğan'ın Uşak Lisesi'ndeki öğretmenleri de katıldı.

Cenazenin eve getirilişi sırasında Candoğan'ın yakınları gözyaşı döktü, anne ve babasının da güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Acı haberi alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uşak Lisesi 9. sınıf öğrencisi Candoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak 'ta okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Eşini babasının evinde öldüren cani koca daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" demiş