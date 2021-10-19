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SUVEYDA'NIN İSTANBUL GALASI YAPILDI - Son Dakika

SUVEYDA'NIN İSTANBUL GALASI YAPILDI

19.10.2021 09:42

Usta yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan'ın yeni filmi Suveyda'nın İstanbul galası yapıldı.

Usta yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan'ın yeni filmi Suveyda'nın İstanbul galası yapıldı. Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen gala başta gençler olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

'Reis Bey', 'Kavanozdaki Adam', 'Kelebekler Sonsuza Uçar', 'Yalnız Değilsiniz', 'Anka Kuşu' ve 'Sevda Kuşun Kanadında' gibi yapımlara imza atan yönetmenin 15 yıl aradan sonra vizyona giren filmi, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Filmde hafız olma çabasındaki 'Hadim'i canlandıran başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge'ye; tiyatro ve dizi oyuncusu Fatih Küçük, Yusuf Duru, Mehmet Kefli, Sıla Naz Akça, Seda Kement Aydın, Kıvılcım Kaya, Hülya Akyol, Mehmet Fatih Yıldız ve Ahmet Şahin gibi isimler eşlik ediyor.

FİLM 6 HAFTADIR VİZYONDA

Film gösterimi öncesi açıklamalarda bulunan yönetmen Mesut Uçakan, 'Film 6 haftadır vizyonda. Halktan büyük bir ilgi görmeye başladı. Filmi Kayseri'de çektiğimiz için ilk galayı orada yaptık. Tabi ilk galayı Anadolu'da yapmış olmanın bende çok ayrı bir anlamı var. Anadolu kültürüne vurgu yapmak istedik. İstanbul'da da bir gala ihtiyacı vardı, Esenler Belediyesi hakikaten kültüre, sanata sahip çıkan bir belediye. Onların talebi üzerine burada da yapmak istedik' dedi.

'HAFIZ OLMAYA ÇALIŞAN 11 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN DRAMLARINI ANLATIYOR'

Çekimlerin 1 buçuk ay sürdüğünü söyleyen Uçakan, 'Filmimiz 1930'lu yıllarda Harf Devrimi sonrası batı kültürünün dayatıldığı bir dönemde yeni alfabenin köylere varıncaya kadar kurulan okullarda baskın şekilde uygulanmaya başladığı zamanlarda hafız olmaya çalışan 11 yaşındaki bir çocuğun dramlarını anlatıyor. Çocuk 'hafızlık dersi var mı' diyor, yok. O dönemlerde ancak sağlıklı bir hafızlık söz konusu. Onun üzerine başka bir köye gidip hafız olmaya çalışıyor. Biz hem hafızlığın güzel tarafına dikkat çekmiş oluyoruz hem de çocuğun ayeti kelimeden Allah-u Teala'nın Süleyman peygambere kuş dili öğrettiğini duyunca o da kuş dili öğrenme çabası içerisine giriyor. Çok sert, metaneli tarihi dönemi anlatmaya o döneme dokunmaya çalışıyoruz. Hamaset yapmayan küçük dokunuşlarla gençlere o dönemi hatırlatan bir çalışma çıktı? diye konuştu.

BELGE: ÇEKİMLER GÜZEL GEÇTİ

Filmde hafız olma çabasındaki 'Hadim'i canlandıran başrol oyuncusu Necip Fazıl Belge ise 'İlk galamız Kayseri'de olmuştu, şu anda burada güzel bir ortam var, salonun içi dolu, çok güzel geçiyor. İlk oyunculuk deneyimim, çekimlerden önce 3 ay sahne ve sinema dersleri aldım. Sette de oyuncu büyüklerim, hocalarım yardım etti. Ben de canlandırdığım karakter gibi hafızım. Hadim, zor zamanlarda kuran öğrenmeye, hafızlık yapmaya çalışıyor. Ezanın Türkçe değil Arapça okunmasını savunan bir dedesi var. Bugün ne kadar kolay ve güzel şartlar altında hafızlık yaptığımı anladım' ifadelerini kullandı.

DURU: TARİHİYLE YÜZLEŞMEYEN NESİLLER GELECEĞİNİ İNŞA EDEMEZ

Hadim'in dedesi 'Mecit Hoca' karakterini canlandıran Yusuf Duru da 'Filmi izleyen seyirci kendisiyle, tarihiyle yüzleşecek. Mesut Uçakan'ın tekniğini görecek. Uzun bir aradan sonra sinemaya uzun metrajlı bir filmle dönmenin verdiği güzellikle Mesut Hocanın tarihe olan düşkünlüğünü o yüzünü görecek. Tarihiyle yüzleşmeyen nesiller geleceğini inşa edemez. Bu bizim tarihimiz ancak Mesut Hoca o kadar güzel işledi ki kimseye herhangi bir şekilde ithamda bulunmadan, kimseyi yermeden bunun bizim gerçekliğimiz olduğunu gösterdi. Suveyda son dönemde sınırlı imkanlarla çekilmiş, ciddi anlamda masraf edilmiş çok güzel bir çalışma oldu. Necip Fazıl Belge, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen çok başarılıydı. Oyuncu arkadaşlarımızın hepsi rollerini benimsedi. Görüp, hissettiler. Ortaya güzel bir iş çıktı' dedi.

SUVEYDA'NIN İSTANBUL GALASI YAPILDI
SUVEYDA'NIN İSTANBUL GALASI YAPILDI
SUVEYDA'NIN İSTANBUL GALASI YAPILDI
SUVEYDA'NIN İSTANBUL GALASI YAPILDI

Mesut Uçakan, İstanbul, Yönetmen, Esenler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SUVEYDA'NIN İSTANBUL GALASI YAPILDI - Son Dakika


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