Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Azerbaycanlı savcıları kabul etti - Son Dakika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Azerbaycanlı savcıları kabul etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen 11 Azerbaycanlı savcıyı kabul etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen 11 Azerbaycanlı savcıyı kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasındaki kabulde Şahin'e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay Cumhuriyet savcıları eşlik etti. Görüşmede Azerbaycanlı savcılara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görev ve yetkilerine ilişkin sunum yapıldı.??????? Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkez Stratejik Planlama ve Risk Tanımlama Dairesi Başkanı Dadaşov Ferid Zemanioğlu başkanlığındaki 11 kişilik Azerbaycan heyeti, 27 Ekim'e kadar Türkiye'de bazı temaslarda bulunacak.

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