Hak-İş Karabük İl Temsilciler Toplantısı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Osman Yıldız, diyaloğa çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Biz Afrika'da, Balkanlar'da, Avrupa'da aslında dünyanın her tarafında sendikal harekette önemli bir rol üstleniyoruz, önemli bir saygınlık içerisinde bulunuyoruz." dedi.



Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hamit Çepni Konferans Salonu'nda yapılan Hak-İş Karabük İl Temsilciler Toplantısında konuşan Yıldız, zor zamanların konfederasyonu olduklarını söyledi.



Her zorlu süreçlerde ortaya çıkıp sorunları çözmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Yıldız, "Biz istikrarla büyüyen konfederasyon durumundayız. Biz son 8 yıl içerisinde konfederasyonumuzun başkanlığını üstlenen sayın Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın öncülüğünde, onun koyduğu hedefler doğrultusunda bütün Türkiye'de yeniden bir seferberlik başlattık. 160 bin olan üyemizi bugün 700 binlere çıkarttık. Allah nasip ederse milyona doğru gidiyoruz." diye konuştu.



Yıldız, bütün emekçileri Hak-İş Konfederasyonuna davet ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:



"İnşallah bu seferberliğimizi bütün gücümüzle devam ettireceğiz. Başkanımızın koyduğu bir hedef, kongremizin aldığı bir karar 'bütün emekçilerin ve bütün mazlum ve mağdurların Hak-İş Konfederasyonundan alacağı var.' diyoruz. Bu ilkeyi, bu hedefi bilerek ve isteyerek koyduk. Biz biliyoruz ki; bütün emekçilerimizin mücadele edeceği, haklarını arayacağı, vatanı, milleti için, inandığı değerler için mücadele edeceği bir eve, yuvaya, yapıya ihtiyaçları var."



İlkeli, kararlı, onurlu, güvenilir ve şeffaf olmaya çok önem verdiklerini vurgulayan Yıldız, "Sendikacılığı, sağduyu, yapıcılık ve diyalog üzerine bina etmeye çalışıyoruz. Bütün sendikalarımız, bütün başkanlarımız, temsilcilerimiz sahada koşturmaktadırlar. Hak-İş Konfederasyonu olarak, diyaloğu en iyi bilen, diyaloğu anlamlandıran bir konfederasyonuz. Biz masada çok güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün yeteneklerimizin bu konuda çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bunu güçlendirmek içinde elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldız, bütün toplum kuruluşlarıyla diyaloğa çok büyü önem verdiklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Birçok konuda da biz topluma öncülük etmeye çalışıyoruz. Biz sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu öncülüğü gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki sendikal hareketin de çok şükür en saygın üyelerinden birisiyiz. Biz Afrika'da, Balkanlar'da, Avrupa'da aslında dünyanın her tarafında sendikal harekette önemli bir rol üstleniyoruz, önemli bir saygınlık içerisinde bulunuyoruz. Bu saygınlığımızın temeli, bizim sahip olduğumuz ilkeler ve bu ilkeleri, ciddiyetle, inanarak, güvenerek hayata geçirmemizden kaynaklanıyor."

