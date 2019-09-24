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HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir Açıklaması

1 saat önce

İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir, "Tüm iş kollarımızla analarımızın başlattığı onurlu ve haklı oturma eylemine destek veriyoruz.

HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir Açıklaması, System.String[]

HAK-İŞ Tokat İl Başkanı Resul Demir, "Tüm iş kollarımızla analarımızın başlattığı onurlu ve haklı oturma eylemine destek veriyoruz." dedi.

Demir, yaptığı açıklamada, annelerin çocuklarının bölücü terör örgütünün elinden kurtulmaları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde bir süre önce oturma eylemi başlattıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Demir, "Terör sorunu çok köklü bir sorundur. Ülke olarak uzun yıllara dayanan bir acımız, derdimiz var. Terör örgütü ülkemizi devletsizleştirmeye çalışan, kaos yaratan, antidemokratik girişimlerle ülkemizi her daim geriye götüren bir yapıdır. Bu yapı, evlatlarımızı kandırarak, zor kullanarak, tehdit ederek hain emellerine alet etmektedir." diye konuştu.

Terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Terör ile mücadele sadece devletin görevi değildir. Aynı zamanda biz vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin de görevidir. HAK-İŞ'liler olarak şiddete, baskıya ve zorlamaya karşıyız. Çocukların ve annelerin yaşadıkları acılarının yanındayız. Ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasını istiyoruz. Terörün her türlüsünü nefretle kınıyoruz. Ne zaman analarımızın yüreklerindeki evlat ateşi söner, huzura kavuşurlarsa Türkiye Cumhuriyeti de o gün refaha kavuşacaktır. Ne evlatları analarından ne anaları evlatlarından ne de vatandaşı ülkesinden ayırmaya terör örgütünün gücü yetecektir. Tüm iş kollarımızla analarımızın başlattığı onurlu ve haklı oturma eylemine destek veriyoruz."

Resul Demir, Türkiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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