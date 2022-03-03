Hakan Akkaya ile kadın hükümlülerin tasarımları 'Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği'nde - Son Dakika
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Hakan Akkaya ile kadın hükümlülerin tasarımları 'Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği'nde

03.03.2022 16:44

MODACI Hakan Akkaya'nın cezaevlerinde kalan kadın hükümlülerle tasarladığı kıyafetler, Ankara'da 'Kadınlar Günü Alışveriş ve Eğlence Şenliği'nde satışa sunuldu.

MODACI Hakan Akkaya'nın cezaevlerinde kalan kadın hükümlülerle tasarladığı kıyafetler, Ankara'da 'Kadınlar Günü Alışveriş ve Eğlence Şenliği'nde satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelirle hükümlülere katkı sağlanacak.

Modacı Hakan Akkaya'nın, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumu iş birliğiyle 6 cezaevinde kalan kadın hükümlülerle tasarladığı kıyafetler, Başarılı İş Kadınları Platformu'nca (BİKAP) Ankara'daki otelde düzenlenen 'Kadınlar Günü Alışveriş ve Eğlence Şenliği'nde satışa sunuldu. Farklı markaların stantlarının da bulunduğu alışveriş şenliğinde kadın hükümlülerin yaptığı gömlek, deri pantolon, etek, cüzdan, kemer gibi 150'ye yakın tasarım, satışa çıkarıldı. Şenliğin ziyaretçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören de yer aldı. Modacı Akkaya, kadın hükümlülerle yaptığı tasarımlar hakkında Pervin Ersoy ve Revna Demirören'e bilgi verdi.

'TAMAMEN EMEK VAR'

Hakan Akkaya, hükümlülerle 1,5 ayda yaptıkları tasarımların ücretini piyasanın yüzde 50 altında tuttuklarını söyleyerek, "İnsanların her zaman ikinci şansı hak ettiğine inanıyorum. O ikinci şans da maalesef herkese çok kolay ulaşamayabiliyor. Biz de o yolda bir tuğla koyabilirsek çok mutlu olacağımızı düşündük. Hızlıca gelişti ve bugüne yetiştirmek için mahkum arkadaşlar çok hızlı çalıştı. Sonuçtan çok memnunuz. İnsanlar bu ürünleri gördüğünde 'Bunu mahkumlar yapmış' diyerek burun kıvırmasınlar. Tamamen emek var. İnsanlar hayat kurtardıklarını düşünmeli. Ürünler dünya standartlarındaki, deriler, malzemeler ve tasarımla üretildi. Herkesin gönül rahatlığıyla alabileceği ve emsalleriyle aynı fiyatta satılmayan ürünler bulunuyor" dedi.

'KADIN MAHKUMLARIMIZI ÜRETİME SOKMAK ÇOK FAYDALI'

Revna Demirören ise "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığımız bugünlerde böyle güzel bir etkinlikte bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Kadın mahkumlarımızın Hakan Akkaya ile iş birliğinde yaptığı bütün ürünlerin hepsi birbirinden güzel. Hakan beyi tebrik ediyorum ve ellerine emeğine sağlık, diyorum. Bütün kadın mahkumlarımızı üretime sokmak, topluma kazandırmak için bu etkinlik çok faydalı olacak. Gelir de onlara yönelik olacak. Bu nedenden dolayı burada olmaktan keyif aldım" diye konuştu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Mehtap Özdoğan da "Biz Hakan ile birtakım projelerde bir araya geliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde bizi hiçbir zaman kırmadı. 'Ne yapabiliriz' diye konuştuk. 'Birtakım tasarımlarla bu noktaya değinebiliriz' diye bu projeyle başladık. Burada benim için anlamlı olan şey kadının önemi, kadın girişimcilerin her zaman desteklenmesi ve topluma kazandırılması yönünde böyle bir noktaya dokunmak istedik. Buradaki satış tutarıyla hükümlülere katkı sağlanacak" dedi.

Hakan Akkaya ile kadın hükümlülerin tasarımları 'Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği'nde
Hakan Akkaya ile kadın hükümlülerin tasarımları 'Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği'nde
Hakan Akkaya ile kadın hükümlülerin tasarımları 'Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği'nde
Hakan Akkaya ile kadın hükümlülerin tasarımları 'Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği'nde
Hakan Akkaya ile kadın hükümlülerin tasarımları 'Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği'nde

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Kadınlar Günü, Hakan Akkaya, alışveriş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakan Akkaya ile kadın hükümlülerin tasarımları 'Kadınlar Günü Alışveriş Şenliği'nde - Son Dakika


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