Hakan Canbazoğlu Elazığspor'a Döndü
Hakan Canbazoğlu Elazığspor'a Döndü

30.01.2026 19:57
Seza Çimento Elazığspor, eski kalecisi Hakan Canbazoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Seza Çimento Elazığspor, eski kalecisi Hakan Canbazoğlu'nu renklerine bağladı.

Seza Çimento Elazığspor, anlaşmaya vardığı kaleci Hakan Canbazoğlu transferini resmen açıkladı. İkinci kez kariyerinde Elazığspor forması giyecek olan tecrübeli eldivenin forma numarası da netleşti.

Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hakan Canbazoğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz. Hakan, takımımızda 28 numaralı forma giyecek" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Hakan Canbazoğlu, Yerel Haberler, Elazığspor, Futbol, Spor, Son Dakika

SON DAKİKA: Hakan Canbazoğlu Elazığspor'a Döndü
