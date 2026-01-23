Hakan Ülken, Karaçi'de Önemli Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Hakan Ülken, Karaçi'de Önemli Temaslarda Bulundu
23.01.2026 16:07
AYTO Başkanı Hakan Ülken, EİT TSO toplantısında ticaret iş birliğini ve sürdürülebilir turizmi vurguladı.

Aydın Ticaret Odası Başkanı (AYTO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen EİT TSO 30. Yürütme Kurulu ve 20. Genel Kurul Toplantıları ile Sürdürülebilir Turizm Forumu'na katılarak önemli temaslarda bulundu.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 30. Yürütme Kurulu ve 20. Genel Kurul Toplantılarına katıldı. Toplantıların açılış oturumunda bir konuşma gerçekleştiren Ülken, bölge ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesi için iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Üye ülkelerin özel sektörleri arasındaki iletişimin artırılması gerektiğini vurgulayan Ülken, bu kapsamda EİT TSO bünyesinde bir Daimi Sekretarya kurulmasının gerekliliğini dile getirdi. Toplantılar kapsamında ayrıca, EİT TSO ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) arasında bir İşbirliği Anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşmanın, bölgesel ticaretin ve kurumsal iş birliklerinin gelişmesine katkı sunması hedeflenirken, program çerçevesinde Hakan Ülken, ICCD tarafından Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) iş birliğinde Karaçi'de düzenlenen 2. Sürdürülebilir Turizm Forumu'na da katıldı. 'Toplumsal Gelişim için Turizmi Dönüştürmek' başlıklı panelde konuşan Ülken, sürdürülebilir turizmin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Forumun açılış oturumunda Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) Başkanı Atif Ikram Sheikh ile bir araya gelen Ülken, iki ülke iş dünyası arasındaki iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, Karaçi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
