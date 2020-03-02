Hakkari'de "Aliya İzzetbegoviç" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Aliya İzzetbegoviç' konulu konferans - Son Dakika

Hakkari'de "Aliya İzzetbegoviç" konulu konferans

6 saat önce

Hakkari'de Bosna Hersek'in bağımsızlık yıl dönümü ve Aliya İzzetbegoviç konulu konferans düzenlendi.

Hakkari'de

Hakkari'de Bosna Hersek'in bağımsızlık yıl dönümü ve Aliya İzzetbegoviç konulu konferans düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen konferans iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye'nin sınırlarını korumak için Suriye'de bulunduğunu söyledi.

1 Mart'ın Bosna Hersek'in bağımsızlık yıl dönümü olduğunu ve bu nedenle konferans düzenlendiğini belirten Akbıyık, "Aliya İzzetbegoviç'i hep beraber tanıdık ve öğrendik. O hem düşünür hem yazar hem de bir dava adamı, iyi bir komutan, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı, iyi bir devlet adamıdır." dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Yazar Ömer Erdoğan, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, İzzetbegoviç'in hayatı ile ilgili sunum yaptı.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Aliya İzzetbegoviç, Bosna - Hersek, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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