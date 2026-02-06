Hakkari'de Avrupa Kış Sporları Haftası - Son Dakika
06.02.2026 08:42
Mergabütan Kayak Merkezi'nde kış sporları etkinlikleri Hakkari'de yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Avrupa Kış Sporları Haftası kapsamında Hakkari'de düzenlenen etkinlikler, Mergabütan Kayak Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere katılarak sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program kapsamında kar raftingi, kayak, kar voleybolu, bilek güreşi, yamaç paraşütü, geleneksel okçuluk ve geleneksel güreşler gibi birçok spor branşında faaliyetler yapıldı. Vali Çelik, etkinlik alanında müsabakaları izleyerek sporcularla sohbet etti.

Etkinlikler kapsamında değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik, 1-8 Şubat tarihleri arasında Avrupa genelinde kutlanan Kış Sporları Haftası'nın, kış mevsiminin zorlu şartlarına rağmen bireylerin sporla buluşmasını teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte ortaya çıkan zorluklara dikkat çeken Çelik, spor yoluyla farkındalık oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Avrupa Kış Sporları Haftası'nın Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu öncülüğünde 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirten Çelik, Hakkari'nin bu iller arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik; Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Samsun, Rize, Kahramanmaraş ve Hakkari'nin etkinliklerin gerçekleştirildiği iller olduğunu kaydetti.

Hakkari'nin doğal şartlarının kış sporları açısından önemli bir potansiyel sunduğunu ifade eden Vali Çelik, Avrupa'nın uzun vadeli iklim projeksiyonlarında yüksek kar potansiyeline sahip iller arasında Hakkari'nin öne çıktığını söyledi. Mergabütan Kayak Merkezi'nin uzun süre kış sporlarının yapılabildiği nadir merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken Çelik, yapılacak yatırımlarla birlikte bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Hakkarili gençlerin ve her yaştan vatandaşın kış sporlarına ilgi gösterdiğini ifade eden Çelik, gençlere seslenerek kayak ve kış sporlarını bırakmamaları gerektiğini söyledi. "Kış sporları hem çok keyifli hem de sağlıklı bir yaşamın önemli bir parçasıdır" diyen Çelik, bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

