Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin bürosu açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin bürosu açıldı

1 saat önce

Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı'na ait büronun açılışı yapıldı.

Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin bürosu açıldı, System.String[]

Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı'na ait büronun açılışı yapıldı.

Bulak Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki bir binanın 3. katındaki büronun açılışını Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Abdurrahman Er yaptı.

Gölbaşı burada yaptığı konuşmada, derneğin şehit ve gazi aileleri için gerekli olduğunu belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Başkanı Kemal Sevim, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileler Derneği Başkanı Emrullah Kaya, kurum amirleri ve dernek üyeleri katıldı.

Türkiye, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır
Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı İki yıl önce Türkiye'ye gelen Hollandalı iş adamı Müslüman oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:41:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'nin bürosu açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]