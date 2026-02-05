Hakkari'de Kış Sporları Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
Hakkari'de Kış Sporları Haftası Etkinlikleri

Hakkari'de Kış Sporları Haftası Etkinlikleri
05.02.2026 16:22
Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi'nde Avrupa Kış Sporları Haftası kutlandı, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde düzenlenen "Avrupa Kış Sporları Haftası" kapsamında Hakkari'de etkinlikler gerçekleştirildi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda, sporcular tarafından bayraklı ve maşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Sporcularla bir araya gelen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı açıklamada, tüm kesimlerden insanların sporla buluşması amacıyla 1-8 Şubat'ın "Avrupa Kış Sporları Haftası" olarak kabul edildiğini söyledi.

Haftanın, Türkiye'de 11 ilde etkinliklerle kutlanacağını, bunlardan birinin de Hakkari olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kayaktan kar voleyboluna kadar birçok aktivitede gençlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Burada çok güzel bir ortam ve ambiyans var. Avrupa'nın ileriye dönük iklim projeksiyonunda en yüksek karın bulunduğu iller arasında Hakkari'miz öne çıkıyor. Yaşanan küresel ısınma olgusu bir gerçeklik. Yaşanan zorluklara rağmen Hakkari'miz açısından fırsatları beraberinde getiriyor. Mergabütan Kayak Merkezi, kaliteli karı ve sezonun uzun sürmesiyle öne çıkıyor. Yaklaşık 10 bin gencimiz burada kayak öğreniyor. Kentimiz kış sporları merkezi olma yolunda büyük ivme alacak."

Öğretmen pilot Hasan Tur'un paramotor gösterisi sunduğu programda sporcular, karda güreş yaptı, voleybol oynadı, pistte botla kaydı.

İp çekme yarışması ve bilek güreşinin de yapıldığı etkinlikte, Vali Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, gençlerle voleybol oynadı, halay çekti.

Katılımcılar, Gençlik Merkezi'nde görevli resim öğretmenleri Erdi Gür ve Mehdi Taş'ın yağlı boya tablolarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kış Sporları Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Hakkari'de Kış Sporları Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
