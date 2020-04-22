Hakkari'nin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü - Son Dakika

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından korona virüs tedbirleri nedeniyle tören sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı. - HAKKARİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu

Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi

İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi

Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı

CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı

Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi

İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu

Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti