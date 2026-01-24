Hakkari-Van Yolu Çığ Sonrası Açıldı

Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Van kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Merkeze bağlı Çanaklı köyü yakınına düşen çığ nedeniyle Hakkari-Van kara yolu kapandı.
Yolda kalanların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla güzergahtaki kar yığınlarını temizledi.
Yolu açan ekipler, bölgede bekleyen araçların geçişini sağladı.
