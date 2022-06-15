Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi

15.06.2022 16:43

Hakkari'de çocuklar, Belediye ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen karne şenliği etkinliğinde uçurtma uçurdu, rafting botuna bindi, şişme oyun paklarında eğlendi.

Hakkari'de çocuklar, Belediye ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen karne şenliği etkinliğinde uçurtma uçurdu, rafting botuna bindi, şişme oyun paklarında eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında farklı okullarda eğitim gören çocuklar, belediyenin tahsis ettiği araçlarla Merga Bütan Kayak Merkezi'ne getirildi.

Burada İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Yeşilay standını gezen çocuklara görevlilerce bilgiler verildi, broşür ve şapka dağıtıldı.

Alandaki gölette rafting botuna bindirilen çocuklar, ardından "Kanka" polis maskotuyla fotoğraf çektirdi, müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Şişme oyun parklarında eğlenceli zaman geçiren çocuklar, dağıtılan uçurtmaları görevliler ve ebeveynlerinin yardımıyla uçurdu.

Hediyeler verilen çocuklara, Türk Kızılay ve diğer kurumlar tarafından ikramda bulunuldu.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, stantları gezerek çocuklarla sohbet etti, pamuk şeker dağıttı.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal da çocuklar, Türk Kızılay ve Yeşilay gönüllüleri ile diğer katılımcılarla halay çekti.

Kasımoğlu, gazetecilere, bu yıl şenliğin ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Ellerinden geldiğince çocukların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Kasımoğlu, "Belediyecilik yol, su, elektrik gibi hizmetlerden ibaret değil. Hakkari Belediyesi olarak bunu aştığımızı düşünüyorum. Bunların yanında sosyal faaliyetler de yürütüyoruz. Çocuklarımız için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için. İnşallah çocuklarımız yeterince eğlenip keyif alırlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Derya Ertunç da etkinlikte rafting yaptıklarını ve şişme oyun paklarında oynadıklarını dile getirdi.

Annesi ve kardeşi ile geldiğini belirten Ertunç, "Herkes çok mutlu. Pamuk şeker, boyama kitapları, anahtarlık ve şapka dağıtıldı. Halay çektik. Çok eğlenceli anlar yaşadık." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Şube Müdürü Sabah Saklı ve Kazım Gür ile Türk Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt da katıldı.

Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi
Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi
Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi
Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi
Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi

YORUMLAR
500
Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği Çevre ve değerlerine duyarlı çocuklar kültür şenliğinde buluştu Çevre ve değerlerine duyarlı çocuklar kültür şenliğinde buluştu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:21:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement