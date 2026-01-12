Haldun Dormen entübe edildi

97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle 5 Ocak'tan bu yana özel bir hastanede tedavi görüyor.

ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda babasının entübe edildiğini duyurdu.

Sevenlerine üzücü haberi veren oğul Dormen, babasının sağlık durumuyla ilgili; ''Yaparsın şekerim! Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullandı.

"TEDAVİM OLUMLU SEYREDİYOR" DEMİŞTİ

7 Ocak'ta Haldun Dormen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve ozenlyle devam etmektedir. Ilginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum." ifadelerine yer verilmişti.

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.