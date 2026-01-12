Haldun Dormen Entübe Edildi - Son Dakika
Haldun Dormen Entübe Edildi

12.01.2026 16:58
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, solunum desteği için entübe edildi. Durumu iyiye gidiyor.

(İSTANBUL) - Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Haldun Dormen'in solunumunun daha iyi desteklenebilmesi amacıyla entübe edildiği bildirildi.

Sanatçının oğlu Ömer Dormen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaparsın şekerim. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."

Haldun Dormen (98), yalnızca bir tiyatrocu değil; modern Türk tiyatrosunun kurucu ve dönüştürücü figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1950'li yıllardan itibaren sahneye taşıdığı disiplinli çalışma anlayışı, oyuncu yetiştirme geleneği ve sahne estetiğiyle Türkiye'de tiyatronun kurumsallaşmasında önemli rol oynayan Haldun Dormen'un kurduğu Dormen Tiyatrosu, hem müzikal tiyatronun gelişimine hem de pek çok oyuncu, yönetmen ve tiyatro emekçisinin yetişmesine öncülük etti.

Ayakta Alkışlananlar, Lüküs Hayat ve Hisseli Harikalar Kumpanyası gibi yapımlarla tiyatro repertuvarına kalıcı eserler kazandıran Dormen, aynı zamanda bir eğitmen olarak da kuşaklar boyunca sahne sanatlarına yön verdi.

Dormen, aynı zamanda Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Afife Tiyatro Ödülleri'nin de kurucusudur. Afife Jale'nin adını taşıyan bu ödüller, uzun yıllardır tiyatro alanındaki nitelikli üretimi görünür kılmayı ve sahne sanatlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

