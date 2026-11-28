Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde canlandırdığı Sultan Yelduran karakteriyle tanınan Veda Yurtsever, dizinin final yapmasının ardından yeni projesini belirledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre deneyimli oyuncu, Neslihan Atagül'ün başrolde yer alacağı Kaderin Cilvesi dizisinin kadrosuna katıldı.

PERİ'NİN PAVYONDAKİ AKIL HOCASI OLACAK

Yurtsever, Ay Yapım imzalı dizide Kadriye karakterini canlandıracak. Kadriye, hikâyede Peri adını kullanan Perihan'a pavyonda yol gösteren ve ona akıl hocalığı yapan kadın olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Halef'in ekrana veda etmesinin ardından farklı yapımlardan teklif aldığı belirtilen oyuncu, sonunda Ay Yapım'la anlaşmaya vardı. Böylece Yurtsever, Halef'teki Sultan Yelduran rolünün ardından bu kez pavyon ortamında geçen bir hikâyede yer alacak.

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR UYARLAMASI

Kaderin Cilvesi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı adı taşıyan eserinden uyarlanıyor. Senaryosunu Özlem Yılmaz ile Anıl Eke'nin yazdığı dizinin yönetmenliğini Nadim Güç üstlenecek.

Dizide Neslihan Atagül Peri'yi, Halit Özgür Sarı taksici Adem'i, Uğur Polat ise Salah karakterini oynayacak. Çekimleri İstanbul'da yapılacak dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Yapım, bir süredir ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül'ün de dönüş projesi olacak.

HALEF FİNAL YAPMIŞTI

Veda Yurtsever, son olarak Halef: Köklerin Çağrısı'nda Sultan Yelduran rolüyle ekrandaydı. Dizinin final yapmasıyla birlikte oyuncunun bir sonraki durağı da Kaderin Cilvesi olarak netleşti.