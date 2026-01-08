Halep\'te Çatışmalar Kızıştı

Suriye ordusunun, Halep kent merkezinde Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yuvalanan terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonları devam ederken çatışmaların şiddeti arttı.

Halep kent merkezinin kuzeyinde yer alan Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde süren çatışmalarda havan ve roket gibi ağır silahlar kullanılırken son iki saat içinde çatışmaların dozu arttı.

YPG/SDG unsurları, Eşrefiyye Mahallesi'nin büyük bölümüne hakim olan ve arama tarama çalışmaları başlatan ordu güçlerini hedef alıyor.

Eşrefiyye Mahallesi'nin bazı kesimlerinde ağır silahların kullanıldığı çatışmalar devam ederken, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında hareketlilik sürüyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, örgütün Eşrefiyye çevresine düzenlediği havan saldırısında Suriyeli 4 basın mensubunun yaralandığını duyurdu.

Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı ise, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla, Eşrefiyye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.