Halep'te Güvenlik Önlemleri ve Saldırılar Tartışılıyor

(ANKARA) – Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde alınan güvenlik önlemlerinin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), sivil yerleşimleri hedef aldığı saldırıların ardından hayata geçirildiğini ileri sürdü. Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyeti de Ordu'nun SDG'nin kontrolündeki bölgelere doğru ilerlemek amacıyla herhangi bir operasyon başlatmadığını ve halihazırda Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerinden sivillerin güvenli çıkışını sağlamaya odaklandığını bildirdi. SDG ise Şam hükümetine bağlı güçlerin saldırılarında 8 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "saldırıların sürmesinin ciddi sonuçlara yol açacağı" uyarısında da bulundu.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, "Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde alınan güvenlik önlemlerinin, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sivil yerleşimleri hedef aldığı ve çoğu kadın ile çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından hayata geçirildiğini" öne sürdü.

El-Mustafa, Katar merkezli El Cezire televizyon kanalına verdiği röportajda, Suriye Arap Ordusu'nun söz konusu iki mahalleden sivillere yönelik açılan ateşin kaynaklarına karşılık verdiğini öne sürerek, "Hükümet, sivilleri korumak amacıyla mahallelerin çevresinde gerekli önlemleri almıştır. Güvenlik ve istikrarın sağlanması devletin asli sorumluluğudur" dedi.

"SDG, çatışmaları Şam'da gerçekleştirilen son müzakere turunun hemen ardından başlattı"

SDG'nin tırmanışı Şam'da gerçekleştirilen son müzakere turunun hemen ardından başlattığını savunan El-Mustafa, SDG unsurlarının insansız hava araçlarıyla Deyr Hafir kentinde Suriye Arap Ordusu mevzilerini hedef aldığını, ardından saldırıların Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yayıldığını söyledi. El-Mustafa, bu gelişmelerin ardından SDG'nin, saldırıları gerçekleştiren grupların kendilerine bağlı olmadığı yönünde bir açıklama yayımladığını da dile getirdi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin, 10 Mart Anlaşması'nın ardından imzalanan 1 Nisan Anlaşması'na tabi olduğunu belirteren El-Mustafa, "10 Mart Anlaşması, SDG yapılarının Suriye devletine entegrasyon ihtimalini düzenlerken, 1 Nisan Anlaşması bu iki mahallede güvenlik ve siyasi uzlaşıyı esas almaktadır" ifadelerini kullandı.

"1 Nisan Anlaşması eksiksiz uygulanmalıdır"

El-Mustafa, 1 Nisan Anlaşması'nın SDG'nin söz konusu mahallelerden çekilmesini, ağır silahlarını teslim etmesini ve mahallelerin yönetiminin devletin polis teşkilatı ile yerel yönetime devredilmesini öngördüğünü vurgulayarak, "Ancak SDG bu yükümlülükleri yerine getirmemiş, topçu ve ağır silah kullanımını sürdürmüş ve geçen yıl boyunca anlaşmayı yüzün üzerinde kez ihlal etmiştir" dedi.

Halep kentinde günlük yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin sürekli tehdit altında kalmasına izin verilmeyeceğini kaydeden El-Mustafa, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde istikrarın yeniden sağlanması, güvenlik yıpranmasının ve kentteki günlük hedef almaların durdurulması için 1 Nisan Anlaşması eksiksiz uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

Suriye hükümetinin siyasi ve barışçıl çözümlere açık olduğunu ifade eden El-Mustafa, bu çözümün "tek ülke, tek hükümet ve tek ordu" çerçevesinde olacağını söyledi.

Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyeti: "SDG'nin kontrolündeki bölgelere herhangi bir operasyon başlatmadık; amacımız sivilleri korumak"

Öte yandan, Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Heyeti, Ordu'nun SDG'nin kontrolündeki bölgelere doğru ilerlemek amacıyla herhangi bir operasyon başlatmadığını ileri sürerek, halihazırda Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerinden "sivillerin güvenli çıkışını sağlamaya odaklandıklarını" öne sürdü.

Heyet, Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, SDG'nin mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri hedef alarak çıkışlarını engellemeye çalıştığını iddia etti. Açıklamada, "SDG örgütünün vahşetinden sivilleri koruyacak şekilde, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenlik ve istikrar kısa süre içinde sağlanacaktır" denildi.

"SDG, Deyrizor'da Suriye İç Güvenlik Güçleri'ne ait noktaları ağır makineli silahlarla hedef aldı"

SANA'ya konuşan bir güvenlik kaynağı ise SDG'nin, Deyrizor'un doğusundaki El-Buleyl kasabasında Suriye İç Güvenlik Güçleri'ne ait noktaları ağır makineli silahlarla hedef aldığını bildirdi. Kaynak, SDG'nin hükümetle varılan anlaşmaları ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve kontrolü altındaki bölgelerin çevresinde iç güvenlik güçleri ile yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını artırdığını iddia etti.

SDG: "Şam hükümeti yüzünden 8 sivil öldü"

SDG tarafından yapılan açıklamada ise Halep'te yaşananlara ilişkin, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıların üçüncü gününe girdiği" belirtilerek, "Şam hükümetine bağlı grupların topçu, roket, tank atışları ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 8'e, yaralıların sayısının ise 57'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu gruplar, sivillerin evlerinde bulunduğu gece saatlerini bilerek bombardımanı yoğunlaştırmış, sivil kayıpları artırmayı hedeflemiştir" ifadelerine yer verildi. Mahalleler üzerinde İHA uçuşlarının sürdüğü, yeni zırhlı araç ve tankların bölgeye sevk edildiği ve aralarında yabancı uyruklu unsurların da bulunduğu binlerce silahlı kişinin yığınağının yapıldığı ifade edildi.

SDG'den uyarı: "Saldırıların sürmesi, ciddi sonuçlara yol açacak"

Açıklamada ayrıca, Kastello hattında SDG İç Güvenlik Güçleri'nin direnişi nedeniyle herhangi bir ilerleme sağlanamadığı, bunun ardından elektrik kesintileri ile gıda ve tıbbi malzemelerin mahallelere girişinin engellendiği belirtildi. Bu uygulamaların "toplu cezalandırma anlamına geldiği ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu" ileri sürüldü.

SDG, Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de yaşananların, "sivilleri doğrudan hedef alan, kuşatma, rastgele bombardıman ve aç bırakmayı araç olarak kullanan organize bir kanlı kampanya" olduğunu ifade ederek, saldırıları gerçekleştiren taraflar ile onları destekleyen güçlerin, 1 Nisan Anlaşması'nın ihlali dahil olmak üzere yaşananlardan tamamen sorumlu olduğunu savundu. Açıklamada, saldırıların sürmesinin ciddi sonuçlara yol açacağı uyarısında da bulunuldu.