Halep\'te Noel Ayini Coşkuyla Kutlandı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde bulunan Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini geniş katılımla gerçekleştirildi.

Halep'in Süleymaniye Mahallesi'ndeki kilisede düzenlenen törene bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Ayin sırasında dualar edilirken, izci grupları tarafından müzik dinletileri ve kısa gösteriler sunuldu.

Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Butrus Kasis, AA muhabirine yaptığı açıklamada Noel'in taşıdığı değerlerin ülke için önemine dikkat çekti.

Kasis, "Noel vesilesiyle Suriye'deki tüm halkımıza barış, sevgi ve huzur diliyoruz. İsa Mesih'in öğrettiği sevgi, barış, uzlaşı ve affetme gibi değerler yalnızca manevi değil, ülkeleri yeniden inşa eden değerlerdir. Yeni Suriye'de insanların el ele vererek ortak bir gelecek inşa etmesini hedefliyoruz." dedi.

Halep'te yaşanan zorluklara da değinen Kasis, "Zor günlerden geçiyoruz ancak bu durum bize bir mesaj veriyor. Silahların susması, aklın ve hikmetin sesinin öne çıkması gerekiyor. Tüm Suriyelilerin iyi niyetine inanıyorum ve bunun artık açıkça görünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.