Halep\'te Normalleşme Süreci Başladı

Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik Halep'te düzenlediği operasyon başarıyla sonuçlandı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde düzenlenen operasyonların ardından bölgede kontrolün sağlandı. SDG tarafından sivilleri öldürmek ve Halep halkına karşı suçlarını gerçekleştirmek amacıyla askeri karargah olarak kullanılan Al Hasan Camii'nde ise temizlik çalışmaları başlatıldı. Terör unsurlarından temizlenen Şeyh Maksud Mahallesi sakinlerinin evlerine geri dönmeye başlamasıyla birlikte bölgede günlük yaşamda kademeli bir normalleşme süreci yaşanıyor. Halep Valiliği'nden ekipler, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli hizmetleri sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. SDG'li teröristlerin zarar verdiği elektrik şebekesi onarılırken, bölgede ekmek dağıtımı yeniden başladı. Mahalle sakinlerinin evlerine dönmeyi sürdürmesiyle birlikte, çarşı ve pazarlar da hareketlendi. Sakinlerin evlerine tam olarak geri dönüşü öncesinde fırınlar ve sağlık tesislerinin tam anlamıyla faaliyete geçirilmesi için çalışmalar ise devam ediyor. - HALEP