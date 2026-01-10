Halep'te Patlama Sesleri Yükseliyor

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, mahalleden aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

Suriye haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ının terör unsurlarından temizlendiği belirtilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da teröristlerin önündeki tek seçeneğin en yakın askeri noktaya gelerek silahlarıyla birlikte teslim olmak olduğu ifade edilmişti.