Halep'te Siviller İçin İnsani Koridor Açılıyor - Son Dakika
Halep'te Siviller İçin İnsani Koridor Açılıyor

09.01.2026 16:26
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde sivillerin tahliyesi için insani koridor açacak.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirildi.

Suriye ordusundan resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'nde kalan sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağı belirtildi.

Şeyh Maksud'daki sivillerin söz konusu koridor üzerinden 16.00 ila 18.00 saatleri arasında Halep'in güvenli bölgelerine geçişine izin verileceği ifade edildi.

Şeyh Maksud'da kalan sivillere insani koridor üzerinden bölgeden tahliye olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının silahlarını bırakarak teslim olmaları halinde güvenliklerinin sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan askeri kaynak, terör örgütü PKK mensuplarının Şeyh Maksud Mahallesi'nde yuvalandığını, teröristlerin uzlaşıyı baltalamaya ve Suriye güçlerini hedef almaya çalıştıklarını tespit ettiklerini belirtti.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

